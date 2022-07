Pallanuoto, Lisi: “Ecco il motivo delle mie dimissioni”

L'ormai ex tecnico spiega la sua scelta: "La società gialloblù è venuta meno a quanto aveva promesso di fare e non ha voluto cedere il titolo. Andare avanti ancora era impossibile"

Dimissioni irrevocabili da allenatore della prima squadra della Coser confermate. A pochi giorni dalla clamorosa notizia Daniele Lisi spiega il motivo della sua scelta in una conferenza stampa che si è tenuta ieri pomeriggio al PalaGalli. L’ormai ex tecnico gialloblù ha fatto un excursus dei tre anni vissuti come tecnico della Coser.

“Da quando la Nautilus è entrata nella pallanuoto femminile – afferma Lisi – ha fatto il massimo per rilanciare la squadra gialloblù che tre anni fa era praticamente sparita. In tre anni abbiamo conquistato una promozione dalla B e poi uno storico quarto posto in A2. L’accordo con la Coser prevedeva quasi tutto a carico nostro, dal fattore economico, organizzativo e tecnico”. E qui entra in gioco il motivo per cui Lisi ha deciso di rassegnare le dimissioni: “La Coser – continua Lisi – ci aveva garantito un minimo di 4 spazi acqua a settimana per gli allenamenti al PalaGalli. Nel febbraio scorso questi si sono ridotti a soli due e per di più dopo le 21. Una situazione insostenibile ma grazie ad un’altra società, la Nautilus Civitavecchia, abbiamo concluso la stagione nel migliore dei modi”. Finito il campionato di A2 sono poi riaffiorate le tensioni che hanno portato all’addio di Lisi e anche del preparatore atletico Mauro Ronconi.

“Per non ripetere le esperienze passate – chiude Lisi – e visto che tutto era a carico della Nautilus, abbiamo chiesto alla Coser di cederci il titolo ma abbiamo ricevuto un secco no e quindi non potevamo fare altro che dimetterci. Peccato perchè in ballo c’era un progetto molto ambizioso con alcune ragazze che dall’A1 sarebbero venute in A2 e in sinergia anche con alcune tra le migliori società d’Italia. La palla adesso passa alla Coser”.

Una situazione caldissima e davvero complicata quella che dovrà adesso gestire la società gialloblù. Mancano pochi giorni al termine delle iscrizioni alla serie A2 per il campionato 2022-2023, che dovranno essere ratificate entro le ore 13 del 29 luglio. Il tempo corre e la Coser dovrà fare in fretta se non vuole far morire la pallanuoto femminile.