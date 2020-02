Seconda vittoria consecutiva al PalaGalli per l’Enel Snc. Dopo il pareggio esterno della settimana scorsa serviva dare subito un segnale forte e così è stato. I rossocelesti hanno battuto per 13-9 il Cus Uni.Me scavalcandolo in classifica. Una gara sempre in controllo per la squadra di Marco Pagliarini che va avanti nel primo tempo e poi dà l’allungo decisivo nel secondo parziale. I siciliani hanno provato a reagire nel terzo tempo senza riuscirci grazie alla brillante prestazione dei civitavecchiesi che hanno controllato senza problemi il vantaggio acquisito. In evidenza Romiti e Checchini che hanno segnaot un poker a testa. Tabellino completato dalla tripletta di Castello e dai gol di Greco e Simeoni.

TABELLINO: N.C. CIVITAVECCHIA-C.U.S. UNI.ME 13-9

N.C. CIVITAVECCHIA: G. Visciola, M. Muneroni, M. Minisini, S. Ballarini, L. Checchini 4, S. Carlucci, A. Castello 3, A. Ballarini, D. Romiti 4, D. Simeoni 1, C. Taraddei, D. Midio, M. Greco 1. All. Pagliarini

C.U.S. UNI.ME: G. Spampinato, D’angelo, Eskert 3, M. Savoca, E. Giacoppo, Geloso 1, Cusmano 2, Vittorioso, Andre’ 2, Paratore 1, Rappazzo, Lagonigro, F. Mariani. All. Naccari

Arbitri: Pascucci e Camoglio

Note

Parziali: 2-1 5-3 2-2 4-3 Uscito per limite di falli: Muneroni (Civitavecchia) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Civitavecchia 2/7 + 2 rigori, Cus unime 6/10 +1 rigore. Spettatori: 100. Ammonito il tecnico Naccari (Cus unime) nel terzo tempo