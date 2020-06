Torna a respirare il profumo di cloro l’Enel Snc dopo il lungo periodo di stop forzato. L’Snc Civitavecchia ieri mattina, ospite dello splendido impianto della Centumcellae situato in località Faro-San Liborio, è tornata in acqua per un primo tuffo riconciliante, gli atleti delle varie categorie compresa la prima squadra, hanno potuto riabbracciare l’acqua e riassaporare il “profumo” del cloro al cospetto dei tecnici Marco Pagliarini e Danilo Ingrosso, presenti anche alcuni dirigenti. Riparte quindi la preparazione natatoria, per il momento vengono accantonate tutte le problematiche che la pandemia ha creato, si procederà a piccoli passi, oscuri gli scenari per la pallanuoto Italiana, saranno molte le società che non si ripresenteranno ai blocchi di partenza, molti gli impianti che non riapriranno, un futuro assolutamente incerto che condizionerà l’andamento generale di questo sport. La FIN ha deliberato, in via temporanea, per i campionati di serie A1 maschile & femminile e A2 maschile la possibilità, da parte delle società, di poter rinunciare a partecipare ai rispettivi campionati di appartenenza potendo disputare, in alternativa, il campionato della categoria sottostante. Il Regolamento prevedeva, in caso di rinuncia, la partecipazione al campionato di serie D. La SNC ringrazia la Centumcellae e la Cosernuoto che hanno messo a disposizione i propri impianti.