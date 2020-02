Torna alla vittoria l’enel Snc. In uno scontro molto importante per la classifica, valido per l’ottava giornata di serie A2 girone Sud, i rossocelesti hanno battuto per 8-6 la Cesport al PalaGalli. La squadra di Marco Pagliarini è partita a razzo con un parziale di 4-0 alla fine del secondo tempo ma ha poi subito la parziale risalita degli ospiti che si sono portati a -2. Nel finale però l’Enel Snc ha avuto la forza di tenere il vantaggio e portare a casa 3 punti davvero fondamentali. I civitavecchiesi infatti adesso in classifica hanno 9 punti, 3 in più proprio sulla Cesport, avversario odierno. Per quanto riguarda la gara giocata al PalaGalli decisiva la doppietta di Romiti e i gol di Castello, Ballarini, Greco, Simeoni, Pagliarini e Taraddei.

TABELLINO: S.N.C. CIVITAVECCHIA-CESPORT ITALIA 8-6

S.N.C. CIVITAVECCHIA: Visciola, M. Greco 1, M. Minisini, S. Ballarini, L. Checchini, S. Carlucci, A. Castello 1, A. Ballarini 1, D. Romiti 2, D. Simeoni 1, Taraddei 1, Pagliarini 1, A. Pierri. All. Pagliarini

CESPORT ITALIA: Cappuccio, A. Kostiuchenkov, D. Mattiello, Polichetti, V. Bouche’ 1, Cozzuto, C. Simonetti 3, G. Barberisi, D. Esposito 1, A. Femiano, C. Centanni, D. D’antonio 1, P. Carrella. All. Calvino

Arbitri: Bianco i. e Fusco

Note. Parziali: 1-0 3-0 3-3 1-3 Usciti per limite di falli: Ballarini A. (Civitavecchia), Centanni e D’Antonio (Cesport) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Civitavecchia 3/11 + un rigore fallito (parato a Checchini nel quarto tempo); Cesport 0/5 + 3 rigori (di cui 1 parato a Barberisi nel secondo tempo). Ammoniti per proteste il tecnico Calvino (Cesport) nel terzo tempo e il tecnico Pagliarini (Civitavecchia) nel quarto. Spettatori: 150 circa.

