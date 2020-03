Pallanuoto, l’Enel Snc riceve in un PalaGalli senza pubblico i Muri Antichi

Sfida importante per i rossocelesti in acqua domani alle ore 15 nella prima giornata di ritorno di serie A2

L’unica squadra locale a giocare il suo match domani sarà l’Enel Snc. I rossocelesti ospitano al PalaGalli, a porte chiuse quindi senza pubblico per l’emergenza coronavirus, alle ore 15 i Muri Antichi nella prima giornata di ritorno del campionato di serie A2. Gara che si svolgerà sicuramente in un clima atipico senza l’apporto dei tifosi ma che è importante per la zona salvezza. I civitavecchiesi hanno infatti 3 punti in più dei siciliani e quindi vincere domani sarà fondamentale per portarsi in una zona di classifica più tranquilla.