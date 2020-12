Pallanuoto, l’Enel Snc conosce i suoi avversari

Anzio, Roma Vis Nova, Roma Arvalia, Tuscolano e Ancona. Saranno queste le avversarie dell’Enel Snc nel prossimo campionato di serie A2. Sono infatti stati diramati i quattro gironi per quanto riguarda la stagione 2020-2021 che prenderà il via il 16 gennaio con la prima giornata. Tutto o quasi come nelle previsioni con i rossocelesti inseriti nel girone “Centro”, contro formazioni del Lazio ad eccezione dell’Ancona. Il campionato inizierà come previsto il 16 Gennaio 2021 e la fase regolare si concluderà il 22 Maggio, giocando ogni quindici giorni (16 Gennaio, 30 Gennaio, 13 Febbraio, 27 Febbraio, 13 Marzo, 27 Marzo, 10 Aprile, 24 Aprile, 8 Maggio e 22 Maggio). Rispetto allo scorso anno, le società potranno ricevere un numero illimitato di atleti in prestito alternativo da club di serie A1. Non ci sarà il blocco delle retrocessioni ma retrocederanno in Serie B quattro squadre attraverso la formula del playout, senza quindi retrocessione diretta. Saranno due le promozioni in Serie A1 sempre attraverso il criterio dei playoff. Formule e calendarizzazioni delle fasi playoff e playout saranno comunicate in seguito, a seconda dello sviluppo della pandemia.