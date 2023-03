Pallanuoto, largo successo per la Centumcellae

I biancorossi in un PalaGalli pieno travolgono il Flaminio per 15-7

Una Ipertecnica Centumcellae travolgente si prende di forza la quarta vittoria consecutiva. I biancorossi, impegnati al PalaGalli nella sesta giornata del campionato di serie C, non hanno avuto difficoltà nel superare la Virtus Flaminio con il risultato di 15-7. Match che ha avuto poca storia fin dalle fasi iniziali con Muneroni e compagni sempre avanti e sempre in grande controllo. In evidenza Gianluca Muneroni che ha messo a segno 5 reti. La Centumcellae rimane al primo posto della classifica a quota 15.