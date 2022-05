Pallanuoto, larga sconfitta per l’Nc Civitavecchia

Si chiude con una sconfitta prevedibile e larga il cammino interno stagionale della Nc Civitavecchia. I rossocelesti, già retrocessi in serie B, hanno ceduto alla Muri Antichi per 11-4 al PalaGalli. Una gara che per i civitavecchiesi, privi di capitan Romiti, non aveva valore di classifica e con le motivazioni che pendevano di gran lunga dalla parte dei siciliani, a caccia degli ultimi punti utili per i play-off. Gli ospiti già tra primo e secondo tempo hanno preso il largo per poi controllare senza problemi fino alla fine. Un gol per tempo per i civitavecchiesi in rete con Pagliarini, doppietta, Minisini e Gatto.