Pallanuoto, l’Acquachiara passeggia sull’Nc Civitavecchia

Pesante ko per l’Nc Civitavecchia. Nell’ottava giornata di serie A2 i rossocelesti sono stati travolti per 13-5 dall’Acquachiara alla piscina Scandone. Equilibrio solo nel primo tempo, chiuso sul 2-2, poi i campani hanno fatto il bello e il cattivo tempo andando sul +4 nel secondo parziale e sul +7 nel terzo. Per l’Nc doppietta di Luca Pagliarini e reti di Romiti, Greco e Carlucci. In classifica la squadra civitavecchiese rimane all’ultimo posto con 3 punti.