Pallanuoto, l’Acquachiara doppia l’Nc Civitavecchia

Nuova sconfitta per l’Nc Civitavecchia, la quinta consecutiva, che rimane all’ultimo posto della classifica e si giocherà il tutto per tutto per la permanenza in categoria tra due settimane contro l’Ischia. I rossocelesti al PalaGalli hanno ceduto per 6-12 contro l’Acquachiara, nella quartultima giornata del campionato di serie A2, girone Sud.Gara equilibrata per un tempo e mezzo con Romiti e compagni che sono stati anche avanti per 4-2. Tra il secondo e il terzo tempo un break di 5-0 ha però permesso ai campani di mettere in discesa la gara, chiusa senza affanni nell’ultimo parziale. Per i rossocelesti miglior marcatore Pagliarini con tre reti.