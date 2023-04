Pallanuoto, la Nautilus vuole continuare la striscia positiva

Seconda sfida interna consecutiva per la Nautilus Civitavecchia. Reduce dal pareggio interno per 6-6 contro l’Agepi la squadra femminile allenata da Daniele Lisi se la vedrà domani con il Circolo Villani San Prisco, con primo scatto al centro al PalaGalli alle ore 12. Si tratta di una gara non particolarmente ostica. Al momento Tortora e compagne sono prime in classifica con 16 punti mentre le rivali di domani sono quinte a quota 7. Più che il risultato che non sembra in discussione sarà fondamentale vincere con tante reti di distacco per la differenza reti, che potrebbe essere decisiva a fine stagione per centrare l’obiettivo del primo posto.