Un esordio casalingo travolgente per la Nautilus Civitavecchia. Il sette allenato da Daniele Lisi ha travolto l’Aquademia per 15-2 al PalaGalli, nella terza giornata del campionato di serie B. Match mai in discussione con le civitavecchiesi sempre in grande controllo e che hanno subito gol solo nell’ultimo tempo. In evidenza Tortora e Sartorelli con un poker di reti, tripletta per Braccini. Prima della gara si è tenuta la premiazione di tre arbitri internazionali legati a Civitavecchia, momento fortemente voluto dalla società verdeazzurra ed organizzato in collaborazione con Civitavecchia c’è, memoria storico sportiva locale insostituibile, e al Presidente Roberto Melchiorri. Premiati i tre arbitri Sandro Ferri, Filiberto Renato Di Gennaro ed Adalberto Capuani alla presenza del Sindaco Ernesto Tedesco, del delegato allo sport Matteo Iacomelli, del Presidente del Comitato Regionale Gianpiero Mauretti e delle famiglie Ferri e Di Gennaro.

Le dichiarazioni del Presidente Braccini: “Innanzitutto vorrei dire da subito che per me è un grande onore essere il Presidente di questa società, una società che al suo interno vanta professionisti di altissimo livello e di caratura Nazionale come Mister Daniele Lisi e il Professor Mauro Ronconi. L’obiettivo della società è porsi come punto di riferimento in termini di correttezza, moralità e valori sportivi per gli atleti e per le loro famiglie. Come stiamo dimostrando, grazie al prezioso contributo di Venere Tortora, stiamo dando ampio spazio alle categorie Under, serbatoio imprescindibile per la crescita e lo sviluppo futuro della società. Inutile nascondere che la società già dal suo primo anno sta pensando in grande puntando subito a primeggiare nel campionato di serie B femminile e raggiunti i play off a fare il salto di categoria in A2. Come ho detto in apertura il mio ringraziamento più sentito va a Daniele Lisi e Mauro Ronconi senza dei quali il progetto sportivo non avrebbe preso corpo. Ringrazio tutte le ragazze della prima squadra per l’impegno e i sacrifici personali che stanno facendo, le ragazze Under per l’impegno che ci stanno mettendo e le loro famiglie per i sacrifici che stanno affrontando per le loro figlie. Un ringraziamento a tutte quelle persone che sono vicino alla società, che ci sostengono anche nelle nostre iniziative extra sportive che in silenzio esercitiamo in particolar modo per l’inclusione sociale.

Agli atleti un grande in bocca al lupo per la stagione che stanno affrontando ricordando a loro e a tutti noi che con disciplina, dignità e umiltà possiamo andare ovunque.”