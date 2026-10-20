Dopo due difficili trasferte consecutive la Nautilus Civitavecchia torna a giocare davanti al pubblico amico. E’ in programma domani al Centro Federale di Viterbo, con primo scatto al centro alle ore 20, la quarta giornata del campionato di serie A1 che vedrà in acqua le civitavecchiesi e il Plebiscito Padova. Match non semplice quello che attende il sette guidato da Daniele Lisi ma sicuramente più livellato ed equilibrato rispetto a quelli precedenti. Tortora e compagne sono ancora ferme a zero punti ma la gara con l’Ekipe Orizzonte ha mostrato una squadra in crescita che proverà a fare il colpaccio contro il Padova che ha 4 punti conquistati grazie al successo contro la Lazio e alla sconfitta ai rigori con il Sori.