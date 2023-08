Pallanuoto, la Nautilus si rinforza con Bianchi

Il mercato di ottimo livello della Nautilus Civitavecchia non si ferma. Si è conclusa in un noto locale romano la trattativa con la talentuosa giocatrice Aurora Bianchi, che andrà a rafforzare la squadra che militerà nel prossimo campionato di A2. Bianchi e la sua passione per la pallanuoto nascono dall’esempio del padre Mario Bianchi, arbitro internazionale che, come racconta l’atleta romana, ha sempre coinvolto la giovanissima Aurora nell’ambiente pallanuotista di alto livello. Aurora Bianchi nasce e cresce alla Sis Roma. Negli anni alla Sis partecipa a livello giovanile a parecchie final eight e al Trofeo delle Regioni con il Lazio con cui conquista la medaglia d’argento. Partecipa anche a molti collegiali con il baby setterosa. Poi arriva l’A1, due stagioni brillanti durante le quali vince un bronzo in Coppa Italia nel 2019, un bronzo nel Campionato Italiano, e nel 2021 un argento nella Coppa Italia. La massima espressione del talento di Bianchi arriva con l’esordio in Coppia Campioni, arrivando infine al quarto posto in Coppa Len. Poi la parentesi A2 con F&D H2O e con Roma Vis Nova.

“La scelta Nautilus è stata una scelta d’istinto e di cuore- afferma Aurora Bianchi- Avevo voglia di mettermi in gioco in un ambiente nuovo e diverso, e quando ho sentito Mister Daniele Lisi e Capitan Venere Tortora non ho avuto nessun dubbio, abbiamo subito instaurato un rapporto complice e ci siamo aiutati fin da subito a vicenda cercando di capire cosa sarebbe stato meglio per la stagione. Anche il Presidente Braccini è stato subito disponibile e ha puntato su di me sin dal primo giorno che ci siamo sentiti. Civitavecchia è una buona realtà ed ha un buon progetto che ho abbracciato da subito. La scelta di cuore è stata legata a mia nonna, che ho perso qualche mese fa e che essendo nativa di Civitavecchia, sono sicura sarebbe contentissima di sapere che indosserò i colori e giocherò per la sua città. Non vedo l’ora di iniziare la stagione, incontrare tutte le ragazze e mettermi a disposizione di Mister Lisi, sono sicura che sarà una stagione di grandi soddisfazioni personali e di squadra.”