Pallanuoto, la Nautilus si gioca i playoff contro la Lazio

O tutto o niente. Si gioca domani la gara decisiva della stagione per la Nautilus Civitavecchia che farà visita alla Lazio. Dopo un girone di ritorno fantastico infatti le verdeazzurre sono in piena zona playoff da neopromosse in A2. Domani ad Acilia, ore 15.15, si giocherà l’ultima giornata di campionato con le civitavecchiesi che per finire nell’attuale terzo posto, che vale gli spareggi per la promozione in A1, avranno due risultati su tre: il pareggio e la vittoria. Non sarà facile perchè le biancocelesti sono una squadra molto forte soprattutto in casa ma il sette di Daniele Lisi vuole l’impresa storica dopo un campionato esaltante in cui hanno perso una sola partita.

“Ad Acilia – commentano dalla società civitavecchiese – ci attende l’ultima sfida contro SS Lazio Nuoto per sognare in grande verso i Playoff!! Le incredibili atlete della A2 hanno dato prova di enorme forza, volontà e talento. Abbiamo comunque bisogno di incoraggiamento, di sentire il calore dei nostri tifosi, e quindi… vi aspettiamo alla Piscina Le Cupole ad Acilia per sostenerci!”.