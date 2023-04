Pallanuoto, la Nautilus prepara il pallottoliere

Inizia con una partita che non dovrebbe riservare sorprese il girone di ritorno di serie B della Nautilus Civitavecchia. La squadra femminile guidata da Daniele Lisi domani alle 12 riceve al PalaGalli l’Olgiata, formazione battuta all’andata per 17-0. Match dal risultato scontato ma servirà fare tanti gol per la differenza reti che potrebbe essere decisiva per il primo posto finale. Non saranno del match Buccheri, La Rosa e Battaglia.