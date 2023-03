Pallanuoto, la Nautilus premia tre arbitri internazionali

In occasione dell’esordio casalingo della Serie B, la Nautilus ha organizzato un evento speciale. Domenica alle 12 fischio di inizio per le ragazze di mister Lisi che giocheranno al PalaGalli contro l’Aquademia. A partire dalle 11 si terrà una premiazione speciale. La Nautilus con il supporto di Civitavecchia C’è ha deciso di premiare tre eccellenze dello sport civitavecchiese, tre arbitri internazionali: Sandro Ferri, Filiberto Renato Di Gennaro e Adalberto Capuani.

Saranno presenti le famiglie Ferri e Di Gennaro, a fare le veci dei cari ormai defunti, mentre Adalberto Capuani sarà presente di persona per ritirare il riconoscimento.

Di Gennaro fu anche un ottimo calciatore e giocò con l’U.S. Civitavecchiese in serie C dal dopo guerra fino al 1950 e arbitrò quattro volte le Olimpiadi e fu designatore internazionale dei giudici di gara. Ferri fu invece un ottimo giocatore di basket negli anni in cui a Civitavecchia la pallacanestro era nel periodo d’oro. Capuani invece diede un contributo di altissimo livello al mondo della pallanuoto, tra le varie presenze internazionali ricordiamo il suo arbitraggio nelle Olimpiadi del 1980.

Recentemente premiati dalla Rari Nantes Bogliasco per i 40 anni di attività, anche la Nautilus ha voluto dare il proprio contributo per ricordare le gesta di tre uomini civitavecchiesi che si sono mossi nello sport internazionale e di massimo livello.

Si sono realizzati come arbitri in una disciplina diversa da quella di appartenenza come atleti e questo evidenzia l’eccellenza della mentalità sportiva civitavecchiese di quegli anni, che oggi alcuni movimenti sportivi si stanno impegnando di ricostruire. Tra questi Nautilus Civitavecchia, con il supporto di Civitavecchia C’è che si pone non solo come memoria storica e archivio perpetuo, ma anche come vasto bacino di valori sportivi del passato e del presente.

“Un ringraziamento caloroso da tutto il gruppo Nautilus va a Civitavecchia c’è, nella persona del Presidente Roberto Melchiorri, per aver messo a disposizione le fonti storiche, ma anche all’amministrazione comunale, al Presidente degli Ufficiali di Gara Roberto Petronilli e al responsabile Massimiliano Caputi che presenzieranno alla premiazione”.