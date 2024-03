Pallanuoto, la Nautilus fa visita alla capolista Volturno

Una sfida difficile ma che vale tanto per i playoff. La Nautilus Civitavecchia torna a giocare domani dopo la grande impresa di domenica scorsa quando ha battuto l’Ancona. Stavolta le verdeazzurre sfideranno la capolista Volturno a Santa Maria Capua Vetere, con primo scatto al centro alle ore 12. Match difficilissimo ma in cui Tortora e compagne proveranno a centrare un’altra impresa per non vedere allontanarsi le prime tre della classifica.