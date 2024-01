Pallanuoto, la Nautilus debutta nel campionato di A2

La Nautilus sta per affrontare la prima gara del campionato di A2. Tutto pronto per l’esordio. Si giocherà fuori casa domani contro Castelli Romani 1981 alle 14.45 presso lo Stadio del nuoto di Anzio.

“La squadra a livello mentale è forte, dà dei riscontri importanti e volitivi- afferma il mister e direttore sportivo Daniele Lisi- Ne abbiamo avuto dimostrazione nell’ultima amichevole disputata contro Volturno e restiamo ottimisti nonostante il percorso d’allenamento svolto finora non sia totalmente sufficiente per arrivare pronti al campionato di serie A2. Senza alibi daremo il massimo per giocare e fare ciò che dobbiamo fare. Un grande in bocca al lupo alle nostre atlete e un ringraziamento alla società. “