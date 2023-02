Pallanuoto, la Nautilus conosce girone e calendario di serie B

Dopo settimane di attesa è finalmente ufficiale la data di inizio del campionato femminile di serie B, a cui parteciperà anche la Nautilus, che prenderà il via domenica 19 febbraio. La Federazione Italiana Nuoto ha reso noto il girone e il calendario. La squadra capitanata da Venere Tortora è stata inserita nel girone 1 e se la vedrà con Italica, Canottieri Lazio, Agepi Sport, Circolo Villani San Prisco, Olgiata, Acquademia e Roma Vis Nova.

La Nautilus inizierà con due gare consecutive in trasferta: domenica 19 febbraio Tortora e compagne saranno di scena nella vasca dell’Olgiata alle 14.30 mentre la settimana successiva faranno visita alla Roma Vis Nova. Domenica 5 marzo è il giorno scelto per l’esordio casalingo quando allo Stadio del Nuoto arriverà l’Acquademia. La settima e ultima giornata di ritorno, che chiuderà la regular season, è in programma domenica 28 maggio con la Nautilus impegnata a Caserta contro il Circolo Villani San Prisco. Dopo quel turno inizieranno i play-off a cui accederanno le prime due classificate.