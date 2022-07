Pallanuoto, la Nautilus Civitavecchia parte da Lisi e Ronconi

Parte ufficialmente la missione serie B per la Nautilus Civitavecchia. La società del presidente Astuti ha confermato di aver raggiunto l’accordo con il tecnico Daniele Lisi e il preparatore atletico Mauro Ronconi. Entrambi ex Coser ripartiranno dal campionato di serie B con un progetto tutto nuovo. Interessante sarà vedere da chi sarà composto il roster per capire quante chance ci saranno di provare la scalata alla serie A2 già in questa stagione.

“La “Nautilus Civitavecchia asd” – afferma la società civitavechciese – come già anticipato in un precedente comunicato, annuncia la decisione di partecipare al campionato Agonistico di serie “B” femminile. Altresì è con enorme piacere che si dichiara di aver raggiunto l’ accordo con il tecnico LISI Daniele e il preparatore atletico Prof. RONCONI Mauro. Comunichiamo inoltre di essere in trattativa con diverse ragazze per allestire una squadra altamente competitiva”.