Terzo ko di fila ma stavolta con alcune note positive per la Nautilus Civitavecchia. La compagine civitavecchiese ha perso alla piscina “Nesima” di Catania contro l’Ekipe Orizzonte per 17-6. Risultato mai in discussione ma al tempo stesso non così ampio come ci si poteva aspettare dopo che il sette di Daniele Lisi aveva subito ben 62 reti nelle prime due partite disputate. Tenere sotto i venti gol le campionesse d’Italia in carica è sicuramente un buon viatico in vista delle prossime importanti partite. In casa Nautilus sugli scudi Ilic autrice di una tripletta. In gol anche Abrizi, Tortora e Bianchi. Mercoledì Tortora e compagne tornano a giocare a Viterbo quando riceveranno la visita del Plebiscito Padova e lì si capirà meglio se i passi avanti delle verdeazzurre saranno concreti con la speranza anche di conquistare i primi punti stagionali.