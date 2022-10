Pallanuoto, la Nautilus blinda la porta con La Rosa

Nuovo arrivo in casa Nautilus Civitavecchia che rinforza il ruolo del portiere. La squadra guidata da Daniele Lisi, che parteciperà al prossimo campionato di serie B, ha ingaggiato la calottina rossa Giusy La Rosa. Il portiere siciliano ha giocato in serie B a Palermo con la Polisportiva Mimmo Ferrito e dopo numerosi stagioni ha giocato con il Cave disputando i playoff di serie A2.

“E’ la mia prima esperienza fuoriporta – spiega La Rosa – dove spero di prendermi tante soddisfazioni. Ringrazio Daniele e Alberto che mi hanno chiamata. Con la realtà pallanuotistica in Sicilia e la mancanza di strutture funzionanti e adeguate probabilmente quest’anno non avrei continuato a giocare. Spero che questa sarà l’occasione per rimettermi in gioco e dare il mio contributo come portiere e compagna per una realtà che ha voglia di crescere”.