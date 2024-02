Primo importantissimo successo casalingo stagionale per la Nautilus Civitavecchia. Al PalaGalli il sette di Daniele Lisi è riuscito a superare la Lazio con il risultato di 10-9. Gara ricca di emozioni dall’inizio alla fine con le due squadre, rispettivamente quarta e terza in classifica in A2, che si sono date battaglia. Le capitoline ad inizio terzo tempo sono andate avanti di tre reti ma le civitavecchiesi hanno rimontato fino al 9-8 del quarto tempo. Negli ultimi minuti Scifoni è stata espulsa per brutalità ma la Nautilus con le unghie e con i denti ha portato a casa il successo. protagonista del match Bianchi con 4 reti, una per ogni tempo. Al termine del girone d’andata la classifica vede Tortora e compagne quarte a -1 dalla Lazio e con il sogno playoff che non è più irraggiungibile.