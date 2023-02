Pallanuoto, la Lazio si mangia l’Nc Civitavecchia

Un ko nettissimo che allontana ancora di più l’Nc Civitavecchia dalla salvezza. I rossocelesti sono stati travolti al PalaGalli dalla Lazio per 13-6. Romiti e compagni in partita solo per un tempo e mezzo poi i romani hanno fatto il bello e cattivo tempo con un tremendo parziale di 8-0 che ha ovviamente chiuso il match. Per i civitavecchiesi doppiette di Carlucci e Romiti, in gol anche Pagliarini e Gatto. In classifica l’Nc rimane ultima con 5 punti ma aumenta il distacco dall’Ischia, ora a +4, e dalla Waterpolo Palermo che ha 6 punti in più.