Pallanuoto, la Lazio porta bene alla Coser

Prima vittoria stagionale per la Coser. Nella gara che segnava il ritorno dopo i due turni di stop a causa del covid, le gialloblù hanno vinto ad Acilia contro la Lazio, con cui hanno condiviso la promozione nella passata stagione, per 11-6, nell’ottava giornata del campionato di serie A2 femminile, girone Sud. Gara combattuta soprattutto nei primi due tempi con le romane per tre volte avanti nella prima frazione ma sempre raggiunte dalle civitavecchiesi. La svolta si è registrata nel secondo tempo quando Tortora e compagne sono andate per la prima volta in vantaggio, andando al riposo lungo sul 6-4. Nel terzo tempo il predominio in acqua della squadra guidata da Daniele Lisi è proseguito e la differenza di punteggio lo testimonia. La Coser ha infatti chiuso sul 9-5 per poi controllare senza grandi problemi le offensive avversarie nell’ultimo parziale. In casa civitavecchiese sono andate a segno in 7, segno che il gruppo è compatto e forte: tripletta per Citino, doppietta per Tortora e reti di Sartorelli, Cicognani, Mircoli, Foschi, Bottiglieri e Pipponzi.