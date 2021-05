Pallanuoto, la Coser vuole superare l’ostacolo Latina

Domani, ore 12 al PalaGalli, gialloblù di nuovo in acqua per la prima giornata di ritorno

Comincia il girone di ritorno per la Coser, a caccia della sesta vittoria consecutiva. Dopo aver fatto filotto vincendo tutte le prime 5 partite disputate le gialloblù ospitano domani, ore 12, al PalaGalli il Latina, squadra terza in classifica e già battuta all’andata. Un match fondamentale perchè in caso di vittoria le civitavecchiesi si porterebbero a +9 sulle avversarie di domani ipotecando la qualificazione ai playoff.