Pallanuoto, la Coser vuole suonare la quarta

Un lunch match per cercare la quarta vittoria consecutiva. La Coser torna al PalaGalli nella gara in programma domani, ore 13.30, contro l’Ede Nuoto e valida per la quarta giornata del campionato di serie B femminile. Gara che non dovrebbe riservare particolari problemi per le civitavecchiesi prime a punteggio pieno e che si troveranno di fronte una delle tre squadre ferme a quota 3. Non saranno del match Battaglia e Bottiglieri ma torna a disposizione Ferotti.