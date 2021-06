Pallanuoto, la Coser vuole rimanere imbattuta

Penultima giornata del campionato di serie B femminile per la Coser. Tortora e compagne domani, ore 20, saranno di scena a Roma per affrontare l’Ede Nuoto. Le gialloblù, prime a punteggio pieno, affrontano la squadra terza in classifica a quota 9. Un match che come i precedenti non dovrebbe riservare sorprese per la squadra di Daniele Lisi già qualificata da tempo per i playoff.