Pallanuoto, la Coser vuole la terza vittoria consecutiva

Si gioca domani la terza giornata del campionato di serie B. La Coser sarà di scena alle 19.15 a Monterotondo per sfidare il Csi Flaminio. Una gara sulla carta non complicata per la squadra guidata da Daniele Lisi che vuole la terza vittoria consecutiva per rimanere a punteggio pieno. Flaminio che invece dopo aver vinto nella prima giornata di misura contro l’Aquademia ha poi perso nell’ultimo turno per 17-1 contro la Lazio.