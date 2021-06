Pallanuoto, la Coser vuole chiudere la pratica playoff

Le gialloblù saranno ospiti domani, ore 13, dell'Aquademia ultima in classifica. Obiettivo vincere per ottenere in anticipo l'accesso agli spareggi per la serie A2

Una vittoria per centrare in anticipo l’accesso ai playoff. La Coser torna in acqua per cercare la settima vittoria consecutiva. Gialloblù di scena domani, ore 13, nella piscina dell’Aquademia, formazione ultima in classifica nel girone laziale di serie B. Tortora e compagne sono prime a punteggio pieno e vincere domani vorrebbe dire avere la matematica certezza di giocarsi tra un mese i playoff per salire in A2. Gara che non dovrebbe riservare particolari sorprese vista la differenza di valori in acqua, come lascia intendere chiaramente anche il 21-2 con cui le civitavecchiesi hanno stravinto al’andata.