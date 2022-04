Pallanuoto, la Coser vince e pensa già al Tolentino

Le gialloblù si sono imposte ieri sulla Torre del Grifo per 14-8 e già domani, al PalaGalli ore 14, tornano in acqua contro il Tolentino

Una vittoria che riaccende l’entusiasmo ma con un altro impegno imminente che invita a non abbassare la guardia. La Coser ha ospitato ieri al PalaGalli il Torre del Grifo nella quinta giornata di ritorno del campionato di serie A2 femminile, girone Sud, vincendo con un netto 14-8 e vendicando il ko dell’andata. Tortora e compagne sono state in difficoltà solo nei primi minuti del primo tempo, quando hanno dovuto rimontare le due reti iniziali degli ospiti ma hanno poi preso il largo nel secondo tempo. Miglior marcatrice ancora Citino con 4 gol, 3 le reti di Tortora e Cicognani, 1 a testa per Sartorelli, Pipponzi, De Mari e Braccini. Come detto non ci sarà nemmeno il tempo di festeggiare perché già nel pomeriggio di domani alle 14, la Coser riceverà, ancora al PalaGalli, il Tolentino, formazione ultima in classifica ancora ferma a 0 punti, nel recupero della decima giornata.