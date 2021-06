Pallanuoto, la Coser vince ancora e si qualifica per i playoff

Settimo successo consecutivo per le gialloblù che sono certe di poter giocare gli spareggi per la promozione in A2

Il primo importante passo è compiuto. La Coser si impone per 11-3 a Velletri contro l’Aquademia ed è ormai certa di disputare i playoff del campionato di serie B. Serviva una vittoria nelle ultime 4 partite e le gialloblù se la sono presa subito, con tre giornate d’anticipo. Gara che non ha riservato sorprese quella odierna con le civitavecchiesi che già a fine secondo tempo erano avanti per 8-2 e hanno poi amministrato il risultato dando spazio a tutte le ragazze della rosa. Per la Coser doppiette per Tortora, Sartorelli, Camboni e Braccini e gol di Fanisio, Regoli e Cicognani. Le gialloblù rimangono prime a punteggio pieno e proveranno a continuare la striscia vincente per rimanere al primo posto della classifica. Poi si penserà solo ai playoff e al sogno di tornare in A2.