Pallanuoto, la Coser va ko contro la capolista Napoli

Dopo un ottimo periodo di risultati la Coser assapora nuovamente l’amaro gusto della sconfitta. A Pozzuoli le gialloblù hanno ceduto per 11-6 contro il Napoli Nuoto primo in classifica. Ampio il distacco visto in acqua, soprattutto nei primi due tempi, con le civitavecchiesi molto fallose e che stavolta non sono state concrete come al solito in attacco mentre le padrone di casa, capoliste del girone e che hanno 14 punti in più di Tortora e compagne, si sono dimostrate molto forti. Decisivi i primi due parziali dove le padrone di casa sono andate avanti anche di 6 reti e hanno poi controllato la buona reazione delle civitavecchiesi. In rete per il sette guidato da Lisi sono andate Citino, Tortora e De Mari tutte con una doppietta. Coser che adesso per andare ai play-off non può più fallire e dovrà cercare di fare un filotto di vittorie nelle ultime quattro gare.