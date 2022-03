Pallanuoto, la Coser torna in acqua e sfida la Lazio

Le gialloblù domani, ore 17, saranno ad Acilia per sfidare le romane con cui hanno condiviso nella passata stagione la promozione in A2

Risolti i problemi causati dal covid, la Coser è pronta per tornare a giocare. Le gialloblù domani, ore 17, faranno visita alla Lazio, formazione con cui nella passata stagione hanno condiviso la promozione in serie A2, nel match in programma ad Acilia. A pesare nell’economia del match potrebbe essere la forma fisica diversa tra le due compagini: da una parte i romani che hanno disputato tre partite, perdendole, dall’altra le civitavecchiesi che hanno giocato, e perso, una sola gara, quella dell’esordio di tre settimane fa. La cosa più importante per la squadra di Daniele Lisi, che dovrà fare a meno di Fraticelli, sarà comunque tornare in acqua.