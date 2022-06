Pallanuoto, la Coser si gioca i play-off con il Cosenza

È arrivato il giorno della partita più importante della stagione per la Coser. Le gialloblù ospitano domani, alle ore 12 al PalaGalli, il Cosenza nella terzultima gara del campionato di serie A2 femminile, girone Sud. Un match da dentro o fuori per il sette guidato da Daniele Lisi, che se vorrà avere ancora chance di raggiungere i play-off, a cui accedono le prime tre della classifica, non ha alternative alla vittoria. Al momento infatti Tortora e compagne sono quarte con 25 punti, 4 di ritardo proprio sul Cosenza terzo a quota 29. Pochi problemi di formazione per mister Lisi che nonostante qualche acciacco dovrebbe avere tutte a disposizione per l’importantissima gara.