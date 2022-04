Secondo successo consecutivo al PalaGalli, in 48 ore, per la Coser. Nel recupero della decima giornata del campionato di serie A2 femminile, girone Sud, le gialloblù non hanno avuto problemi a travolgere il Tolentino con il risultato di 16-6. Gara che come da previsioni ha visto il netto dominio delle civitavecchiesi per tutti e quattro i tempi contro la compagine ultima ancora ferma a zero punti. Ottime le prove di Erica Bottiglieri e Citino, entrambe a segno con un poker. In classifica la Coser sale sempre più in alto ed è adesso terza con 15 punti conquistati. Ai play-off si qualificano proprio le prime tre quindi per le gialloblù è bene tenere i piedi ben piantati per terra ma anche sognare si può, viste le prestazioni offerte in questa stagione.