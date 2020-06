Pallanuoto, la Coser riprende gli allenamenti a Largo Caprera

Hanno ripreso a pieno regimi gli allenamenti della Coser Nuoto. La compagine gialloblu del presidente Antonio Parisi ha trovato in questo fase ospitalità presso la piscina all’aperto di Largo Caprera ed agli ordini del tecnico Daniele Lisi Tortora e compagne sono potute tornare a lavorare in acqua. “Il primo tuffo c’è stato venerdì scorso ed è stato un momento emozionante – racconta Lisi -. Le ragazze durante il periodo di lockdown anche se a distanza sotto gli ordini di Mauro Ronconi hanno potuto mantenere una buona forma fisica. Il nostro però è uno sport in acqua e per poter rientrare a pieno regime servirà un lavoro atletico di almeno tre settimane. Dal 25 quando ci sarà la fase 3 dello sport potremo anche reintrodurre il pallone”. Intanto la Coser pensa anche al prossimo futuro: “Abbiamo fatto la richiesta di essere ripescati in A2. Credo che questa squadra si sia meritata di poter ambire a quella serie e anche per i valori sociali e sportivi che le ragazze hanno dimostrato”.