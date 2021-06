Un cammino straordinario fatto di sole vittorie. La Coser chiude la regular season del campionato di serie B a punteggio pieno e non ha nessuna intenzione di fermarsi. Al PalaGalli il sette guidato da Daniele Lisi ha battuto la Lazio per 9-5 bissando il successo ottenuto all’andata e concludendo il proprio girone al primo posto. Decisive la tripletta di Tortora, le doppiette di Fanisio e Sartorelli e i gol di Cicognani e Regoli. Adesso per la Coser ci sono una decina di giorni per prepararsi al meglio alla due giorni dei playoff in programma il 10 e 11 luglio. Avversarie del raggruppamento saranno la stessa Lazio, il Pescara e il Trapani. Le prime due potranno festeggiare la promozione in A2.