Pallanuoto, la Coser rimane a punteggio pieno

Nona vittoria di fila per le gialloblù che battono per 16-4 l'Ede Nuoto

Altro successo, il nono consecutivo, per la Coser. Le gialloblù hanno centrato la “solita” larga vittoria, stavolta in trasferta contro l’Ede Nuoto, battuto 16-4. Tortora e compagne hanno confermato il loro valore nella penultima giornata di serie B. Domenica si gioca l’ultima gara della regular season, contro la Lazio, poi si penserà solo ai playoff. In caso di successo o pareggio contro le capitoline, la squadra di Daniele Lisi concluderà il girone al primo posto.