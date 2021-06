Pallanuoto, la Coser riceve il Csi Flaminio

I playoff sono ormai al sicuro ma per la Coser è di nuovo tempo di giocare. E’ in programma domani alle ore 12 al PalaGalli la terzultima giornata del campionato di serie B femminile. Le gialloblù ospitano il Csi Flaminio, formazione penultima e battuta dalle civitavecchiesi all’andata per 16-3. Una gara che come detto non è così importante per la classifica, anche se Tortora e compagne vogliono conquistare l’ottava vittoria consecutiva e rimanere prime, ma servirà per affinare la preparazione atletica e arrivare al top per i playoff.