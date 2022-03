Pallanuoto, la Coser recupera con il Volturno

Dopo il turno di riposo forzato di domenica la Coser torna subito in acqua. Si gioca domani uno dei recuperi del campionato di serie A2 femminile che vedrà le gialloblù di scena a Santa Maria Capua Vetere contro il Volturno, con primo scatto al centro alle 14. Una gara importante in cui Tortora e compagne vogliono conquistare tutti i punti in palio per fare un bel balzo in classifica. Al momento le civitavecchiesi hanno 3 punti e le campane 1 ma entrambe hanno delle gare da recuperare.