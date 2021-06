Pallanuoto, la Coser non si ferma più

Otto su otto. La Coser continua la sua lunga striscia di vittorie consecutive battendo per 16-0 al PalaGalli il Csi Flaminio nell’ottava e terzultima giornata del campionato di serie B femminile. Differenza netta tra le due squadre in tutti e quattro i parziali. Le gialloblù a fine secondo tempo erano sul 6-0 e hanno lasciato pochissime occasioni per segnare alle ospiti che infatti, tolto un rigore in cui hanno preso la traversa, non sono mai state pericolose. Per le civitavecchiesi poker di reti per Regoli, triplette per Sartorelli, Fanisio e Braccini.