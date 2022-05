Pallanuoto, la Coser non molla il sogno play-off

La Coser crede ancora nei play-off. Le gialloblu hanno conquistato un successo molto importante nella quartultima gara del campionato di serie A2 femminile, girone Sud. Il sette guidato da Daniele Lisi si è imposto per 14-9 a Tolentino in un match che è stato equlibrato solo nel primo tempo. Per le gialloblù migliori marcatrici Erica Bottiglieri e Tortora con una tripletta a testa. A 3 giornate dal termine della regular season ha ancora la possibilità di qualificarsi per gli spareggi promozione anche se la situazione non è semplice. Il Cosenza ha infatti 4 punti di vantaggio e domenica per le civitavecchiesi arriva la gara dell’anno al PalaGalli proprio contro le rivali per i play-off. In caso di vittoria la Coser si porterebbe a -1 riaprendo completamente i giochi.