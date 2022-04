Pallanuoto, la Coser fa la voce grossa con il Vis Nova

Prima vittoria stagionale al PalaGalli per le gialloblù che si impongono per 7-5 sulle romane

Secondo successo consecutivo per la Coser, il primo stagionale davanti al proprio pubblico. Al PalaGalli le gialloblù si sono imposte sulla Roma Vis Nova per 7-5. Match equilibratissimo nei primi due parziali in cui entrambe le squadre sono sembrate molto contratte e hanno dato vita a troppi errori, tanto che si è andati al riposo lungo sul 2-2. Nel terzo tempo l’allungo decisivo delle padrone di casa avanti di due reti, parziale tenuto fino alla fine. Per la Coser tripletta di Citino e reti di Tortora, Cicognani, Pipponzi e Mircoli. Successo importante perchè consente alla squadra guidata da Daniele Lisi di portarsi a metà classifica.