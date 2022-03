Pallanuoto, la Coser fa bella figura con il Napoli nuoto

Nessun punto ma tanti applausi. La Coser perde al PalaGalli contro il Napoli nuoto per 11-10 al termine di un confronto molto serrato e ricco di polemiche soprattutto nel finale. A partire meglio sono le campane che si portano subito sul 2-0 ma la reazione delle padrone di casa è ottima. Le gialloblù pareggiano e poi vanni avanti venendo riprese dalle ospiti. Stessa situazione nel secondo tempo mentre nel terzo parziale tanto nervosismo in casa Coser per alcune decisioni dell’arbitro, sicuramente poco casalingo. A farne le spese è Foschi che viene espulsa, con il Napoli che prova ad approfittarne: tra la fine del terzo e il quarto tempo la squadra napoletana va sul +3, sull’11-8. A 3 minuti dalla fine sembra finita ma la Coser, spinta da un bel pubblico molto rumoroso, ha la forza per riportarsi in partita. A 40 secondi dalla fine, sul 10-11, l’episodio che decide il match e fa infuriare i civitavecchiesi. Citino, la migliore in assoluto con 5 reti, realizza il pareggio con una bella palombella ed esulta. L’arbitro però fischia un fallo, sembra di una giocatrice gialloblù che non ha permesso ad un difensore del Napoli di poter arrivare sulla palla e la partita finisce così con la rabbia delle padrone di casa che avrebbero meritato un altro risultato. La Coser rimane a 3 punti dopo un match giocato in maniera splendida. Un peccato, ma continuando così saranno tante le soddisfazioni che si toglieranno Tortora e compagne.