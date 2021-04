Pallanuoto, la Coser esordisce a Latina

E’ arrivato finalmente il gran giorno del debutto della Coser nel nuovo campionato di serie B. Domani alle 20 la squadra guidata da Daniele Lisi sarà di scena a Latina nella prima giornata. Un esordio che arriva dopo più di un anno di stop.

“C’è molta emozione – spiega Venere Tortora – non vediamo davvero l’ora di tornare in acqua. Sicuramente ci vorrà un pò per ritrovare il ritmo partita ma sono fiduciosa sia per domani che per la stagione”.

Intanto la Coser si è assicurata le prestazioni di Alessandra Battaglia, un ottimo rinforzo. Classe ’92 la catanese è un esterno che ha sempre giocato in A1 e A2 e ha militato tra le altre con Messina, Athlon e Torre del Grifo.