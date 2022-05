Continua la serie di risultati positivi della Coser. Le gialloblù hanno travolto la Lazio al PalaGalli per 20-10 nell’ottava giornata di ritorno del campionato di serie A2, girone Sud. Match che in realtà, a dispetto del risultato finale, è stato equilibrato e difficile per le civitavecchiesi nei primi due tempi. L’approccio alla gara non è stato ottimale per Tortora e compagne che però tra la fine del secondo e l’inizio del terzo parziale hanno chiuso la pratica. Per le gialloblù 6 reti di Citino, 3 per Braccini, De Mari, Mircoli e Tortora e uno a testa per Sartorelli e Foschi. Da segnalare anche l’ottima prova di Jennifer Fraticelli, entrata a metà del primo tempo al posto di Bottiglieri, che ha salvato il risultato in diverse occasioni. Per la Coser la salvezza, obiettivo stagionale, è praticamente archiviata ma adesso mancano 5 partite per far avverare quel sogno play-off.