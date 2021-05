Pallanuoto, la Coser continua a vincere

Altro successo rotondo per le gialloblù che vincono in trasferta per 16-3 contro il Csi Flaminio

Terza vittoria consecutiva nel campionato di serie B per la Coser. Come successo domenica scorsa le gialloblù hanno travolto le avversarie ottenendo un successo rotondo. A Monterotondo Tortora e compagne hanno battuto per 16-3 il Csi Flaminio rimanendo imbattute e in testa alla classifica con 9 punti. Ancora protagoniste Sartorelli e Tortora entrambe a segno con un poker di reti.