Pallanuoto, la Coser chiude con uno storico quarto posto

Una vittoria netta per archiviare il campionato con uno storico quarto posto. Il verdetto è arrivato nel pomeriggio odierno dopo la vittoria delle gialloblù che si sono imposte, nell’ultima gara di serie A2 femminile, girone Sud, sul Velletri per 7-2. Al PalaGalli la gara è stata equilibrata solo nei primi due tempi. Ad aprire le danze nella prima frazione di gioco è stata Erica Bottiglieri mentre più interessante è stato il secondo parziale con Cicognani che ha realizzato il 2-0 con una bella palombella, le ospiti che hanno accorciato e poi nel finale Giorgia Bottiglieri in evidenza con un rigore parato. Al ritorno dal riposo lungo la Coser ha fatto la voce grossa segnando altre 4 reti grazie alla tripletta di Citino e alla realizzazione di Erica Bottiglieri. Vittoria portata a casa, come detto, con il risultato di 7-2 grazie alla rete finale di Tortora e ad un altri rigore parato da Giorgia Bottiglieri.